Novità che spiazza tutti per Dayane Mello che ha deciso di aprire un profilo su OnlyFans, la piattaforma a pagamento con contenuti esclusivi.

Dayane Mello sbarca su OnlyFans. La modella ha spiazzato tutti con la decisione di aprire un profilo sulla nota piattaforma di contenuti esclusivi a pagamento. La donna ha annunciato la sua decisione con una storia Instagram che, al momento, non è più visibile, forse cancellata.

Dayane Mello apre OnlyFans: motivazione e costi

Dayane Mello

Come riportato da ComingSoon, Dayane Mello ha deciso di aprire un profilo su OnlyFans anche se la motivazione data sembra particolarmente strana. Infatti, come noto, la piattaforma di contenuti esclusivi viene solitamente utilizzata per foto o filmati che su altri social network potrebbero essere bannati perché troppo espliciti. Insomma, si tratta di un “mondo” dove si pubblicano contenuti piuttosto “piccanti”.

La Mello, però, avrebbe spiegato: “Ciao ragazzi, vi devo dire che ho aperto il mio OnlyFans e venite a seguirmi. L’ho fatto perché per me la fotografia è arte e vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettate su Instagram quello che pubblicherò su OnlyFans”.

Da capire se effettivamente verranno pubblicati contenuti relativi all’arte a posti bellissimi o se invece ci saranno ben altro genere di immagini.

Al momento, l’unica cosa certa, è che i costi per accedere alle foto esclusive variano dai 15 dollari per l’abbonamento mensile, ai 42.75 dollari ogni 3 mesi, agli 81 dollari per sei mesi e, infine, ai 162 dollari per il pacchetto da un anno.

Di seguito alcuni degli ultimi scatti social pubblicati dalla Mello su Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG