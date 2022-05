Eva Henger ha svelato quali sono le sue condizioni dopo il delicato intervento da lei subito a seguito dell’incidente d’auto.

Eva Henger è ricoverata alla Clinica Parioli di Roma a seguito del grave incidente d’auto da lei avuto lo scorso 29 aprile. L’attrice al momento ha subito un delicato intervento per rimediare alle numerose fratture da lei riportate a un piede. A Pomeriggio Cinque lei stessa ha svelato che non potrà lasciare l‘ospedale prima di un mese. Il dottor Marcellini, che sta curando l’ex attrice, è intervenuto in collegamento al programma tv affermando:

“È stata eseguita una ricostruzione della parte posteriore del piede, grazie a una riduzione dei frammenti della frattura e alla correzione della deformità, perché il piede aveva subito – a causa del forte impatto – una grave deformità. Abbiamo eseguito un intervento meno invasivo, quindi senza eseguire ampie incisioni in modo tale da ridurre al minimo lo stress cutaneo e accelerare il processo di guarigione”, ha fatto sapere.

Eva Henger, l’intervento: come sta

Eva Henger ha dovuto subire alcuni interventi a seguito del grave incidente da lei avuto insieme al marito Massimiliano Caroletti mentre si stava recando in Ungheria (per regalare un cane alla figlia Jennifer). Caroletti è stato dimesso nei giorni scorsi, mentre l’ex attrice a quanto pare dovrà trascorrere ancora un altro mese in ospedale prima di poter essere finalmente dimessa.

Nei giorni scorsi si sono avvicendate numerose polemiche in merito a sua figlia Mercedesz, che ha scelto di recarsi all’Isola dei Famosi (con il beneplacito della madre) nonostante sapesse già del grave incidente da lei avuto.

