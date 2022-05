Dopo che sua figlia è stata travolta dalle critiche per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nonostante le condizioni della madre, Eva Henger si sente in colpa.

Eva Henger è ancora in ospedale dopo essere stata travolta da un terribile incidente stradale con il suo compagno. La figlia Mercedesz è approdata sull’Isola come concorrente ufficiale ed è stata travolta dalle polemiche sul web. La showgirl si sente in colpa per la bufera scoppiata sulla figlia a cui si contesta di aver partecipato alla trasmissione, nonostante le condizioni della mamma.

Le dichiarazioni di Eva Henger

Ecco una foto di Mercedesz

A Pomeriggio Cinque, Eva Henger ha parlato dei primi giorni di Mercedesz sull’Isola dei Famosi e della critiche che l’hanno travolta. La showgirl in collegamento dall’ospedale, aggiorna sempre la D’Urso sulle sue condizioni. Come riporta Fan Page, la Henger dichiara: “A me dispiace perché questa sua esperienza era già fissata, il mio incidente è venuto dopo. Io riesco a rovinare anche questo. Sbagliano, perché le ho detto io di non tornare. Nessuno deve rinunciare a una cosa bella per sé. A me fa più piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia, anziché piangere qui con me.“

A confermare questo c’è anche il direttore di Novella, il quale ha dichiarato che in un primo momento Mercedesz voleva lasciare l’Isola per raggiungere la mamma. Tra le due c’è stata una lunga chiacchierata in cui la Henger avrebbe convinto la figlia a rimanere: “Le ha detto ‘No tesoro, tu stai calma, questo è il tuo lavoro. Tu devi tornare vincitrice anche per me”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG