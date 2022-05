La pop star americana ha sfoggiato tutte le sue forme piccanti con nulla addosso, il web è letteralmente impazzito e ha riempito di like e commenti la foto.

Ancora una volta Britney Spears ha mostrato il suo bellissimo e sensuale fisico su Instagram, questa volta però è completamente nuda. Salvo qualche trucchetto per coprire le zone più intime dalla censura social, la cantante pop si mostra completamente senza veli.

La foto di Britney Spears senza veli su Instagram

La cantante grida libertà in qualsiasi modo, anche liberandosi dai tabù e spogliandosi di tutto. Le mani davanti al seno e un cuoricino nella zona intima, poi completamente nuda. La foto ha fatto scalpore per la sua audacia oltre a scaldare i fan, allietati dalle bellissime forme di Britney Spears.

La pop star si sta preparando per le nozze con Sam Asghari e per l’occasione ha condiviso un post che mostra il velo dell’abito ma con un problema. Il suo gatto si è accucciato tra il velo per giocare: “Vi presentiamo il gatto Wendy! E questo è il velo del mio abito da sposa…”. La Spears sembra dunque molto felice e spensierata sopratutto dopo aver annunciato di essere incinta del suo futuro marito. Non è stato ancora annunciato il sesso ufficiale del bambino ma alcuni fan hanno visto degli indizi. Giorni fa la pop star ha condiviso un quadro di Pierre Carrier Belleuse che raffigura una ballerina mentre sta per accarezzare una farfalla. La simbologia del dipinto secondo i fan suggerirebbe che aspetta una bambina.

