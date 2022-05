Secondo le indiscrezioni nella puntata di oggi, la conduttrice rimprovera il cavaliere pugliese per i suoi atteggiamenti ambigui nei confronti di Ida.

Colpo di scena incredibile nella puntata di oggi. Riccardo Guarinieri verrà rimproverato da Maria De Filippi per la prima volta. Le dinamiche tra Ida e il cavaliere pugliese sono sembrate ambigue fin da subito, ora alcuni atteggiamenti di Guarnieri hanno infastidito persino la conduttrice che per la prima volta entra in merito alla questione.

Le dichiarazioni di Maria De Filippi

Maria De Filippi

Riccardo Guarnieri nelle scorse puntate ha dichiarato di essersi dispiaciuto di terminare la conoscenza con Gloria. Come riporta Caffeina, la dama dichiarava: “Sono scioccata, sinceramente. La decisione di Riccardo è stata un fulmine a ciel sereno. La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno! Avrei preferito non avere questa sorpresa, una telefonata non gli sarebbe costata nulla e mi avrebbe risparmiato una doccia fredda… Ma è per questo che ho pianto in studio: mi ha colto alla sprovvista“.

Dopo Gloria è la volta di Maria Grazia con cui finisce la conoscenza in polemica. La dama dichiarava: “Credo che tra Ida e Riccardo qualcosa sia rimasto e non parlo di amore. Io stessa, con un mio ex, vivo la stessa cosa: si tratta di una persona che ha lasciato un segno dentro di me e un domani, se dovesse avere bisogno di me, ci sarei sicuramente“. Nella puntata di oggi però sembra che la conduttrice abbia sbottato dopo che Riccardo presentava un atteggiamento ambiguo con Ida che sta conoscendo Marco. Maria De Filippi quindi rompe il silenzio e dichiara: “Ma scusami, lei ha detto: non voglio con i miei ex un rapporto di amicizia. Non capisco cosa vai cercando. L’unica cosa è avere un non-rapporto. Riccardo non hai 10 anni, su. Non dovresti avere un turbamento, dovresti essere felice che lei sta bene con Marco“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG