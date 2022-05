E’ morto all’età di 75 anni l’attore che interpretò Marty ne Il grande Lebowski, a causa della leucemia contro cui combatteva da molto tempo.

Il mondo del cinema è in lutto per la comparsa di Jack Kehler. L’attore soffriva di leucemia, una gravissima malattia che lo ha portato via a 75 anni. A dare l’annuncio è stato suo figlio Eddie, che lo aveva ricoverato presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per delle cure specifiche e mirate.

Addio a Jack Kehler: la carriera dell’attore

Come riporta Sky TG24: “Sarebbe riduttivo ridurre la carriera dell’attore di Philadelphia per la sua apparizione ne Il grande Lebowski. Jack Kehler, infatti, esordì nel 1985 all’interno della pellicola L’anno del dragone di Michael Cimino. Da citare anche la parte nel film del 1991 Point Break – Punto di rottura diretto da Kathryn Bigelow. Inoltre, egli ha fatto parte anche della saga di Arma Letale entrando nel cast del quarto capitolo della saga uscito nel 1998, lo stesso anno de Il grande Lebowski. Memorabile la sua interpretazione di Ben in Men in Black II del 2002, mentre la sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2019 con Zeroville di James Franco. Tuttavia, è in fase di produzione la pellicola The Platinum Loop, dov’era tra i protagonisti e apparirà con l’ausilio della tecnologia“.

Jack Kehler non lascia solo il figlio ma anche un vuoto profondo nell’arte cinematografica. Lascia anche sua moglie Shawn Casey, la nuora Mari-Anne e il nipote Liam distrutti dal dolore.

