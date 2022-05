Non è più un segreto: MIchelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono una coppia. La rivista Chi ha riportato le foto del loro “primo” bacio.

Nelle scorse ore la notizia della positività al Covid-19, ma Michelle Hunziker fa parlare di sé anche per altre vicende. La bellissima conduttrice tv, infatti, ha praticamente ufficializzato il suo nuovo compagno. Parliamo del noto chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini. I due sono stati pizzicati dalla rivista Chi insieme a Parigi con tanto di “primo” bacio.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono una coppia

Michelle Hunziker

Ormai è ufficiale: il nuovo compagno di Michelle Hunziker è il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini, 41 anni, di Sassari. Dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, la nota showgirl dello spettacolo ha voltato pagina. Sul numero di Chi in edicola questa settimana è stata rivelata la fuga romantica dei due a Parigi con tanto di primissime immagini della coppia in atteggiamenti romantici e “primo” bacio.

Il nuovo compagno della Hunziker è famoso per aver partecipato al Grande Fratello nel 2015 e per essere il Dottor G del programma di Raidue, I fatti vostri. I due si frequentavano ormai da qualche mese ma le indiscrezioni non erano ancora state supportate da “prove” concrete.

Le prime foto insieme li avevano visti in Sardegna e successivamente in un hotel di Milano. Adesso, ecco lo scoop di Chi in Francia per quella che sembra essere stata una vera e propria fuga d’amore.

Da quanto si apprende, la coppia è partita separatamente dall’Italia venerdì scorso e si è data appuntamento in un hotel del centro della capitale francese. Da quel momento la Hunziker e Angiolini sono usciti mano nella mano, fra baci, abbracci e tenerezze. In serata, dopo una visita alla Tour Eiffel, hanno assistito ad uno spettacolo al Moulin Rouge. Il giorno dopo si sono dovuti tristemente salutare in vista del rientro in Italia.

Di seguito il post Instagram della rivista Chi relativo alla nuova coppia:

