Britney Spears sta preparando le nozze e sui social mostra parte del suo abito da sposa. Peccato che ci sia un piccolo “imprevisto”.

Si sta preparando al meglio per le nozze con Sam Asghari. Parliamo di Britney Spears che in queste ore è diventata virale sul web per aver mostrato parte del suo abito da sposa. Precisiamo parte per due semplici motivi: in primis la cantante voleva far vedere solo il velo e in secondo luogo perché ciò che ha mostrato è stato coperto da… un ospite non previsto, il suo gatto.

Britney Spears e il velo coperto dal gatto

Britney Spears

Come anticipato, Britney Spears e Sam Asghari sono pronti al matrimonio anche se, per il momento, la data non è stata ancora ufficializzata. A giudicare dagli ultimi scatti social, però, possibile che il tutto avvenga molto presto. La popstar, che sta anche vivendo in questi mesi la sua terza gravidanza, sta preparando il matrimonio in ogni dettaglio. Su Instagram ha deciso di far vedere ai fan parte del suo abito da sposa.

In realtà ha provato a farlo. Infatti, nel tentativo di mostrare il velo, si è ritrovata a fare i conti col suo gatto che si era posizionato proprio sopra l’indumento. “Vi presentiamo il gatto Wendy! E questo è il velo del mio abito da sposa…”, ha scritto l’ex Spice Girls.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’abito da sposa dovrebbe essere disegnato da Donatella Versace anche se, per il momento, non ci sono ancora notizie o possibili bozzetti in giro per il web.

Di seguito il post Instagram dell’artista:

