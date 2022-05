Caso a Uomini e Donne: Tina Cipollari potrebbe essere nei guai dopo qualche parola di troppo verso Ida Platano.

Potrebbero esserci delle dure novità per Tina Cipollari, nota opinionista di ‘Uomini e Donne’. Tutta colpa di qualche battibecco di troppo nei confronti di una dama del “trono” over, Ida Platano. Secondo quanto si apprende da Coming Soon, potrebbero esserci risvolti legali tra le due donne per via di alcune affermazioni di troppo.

Tina Cipollari e Ida Platano: si passa alle vie legali?

Tina Cipollari

Va precisato, prima di spiegare cosa è successo, che si tratta solo di indiscrezioni e che, per ora, non ci sono ancora notizie certe, ma come riportato da Coming Soon, Ida Platano è ormai presa di mira da Tina Cipollari ad ogni puntata over di ‘Uomini e Donne’. Le ultime parole a lei rivolte dall’opinionista non sarebbero andate giù alla dama che potrebbe anche decidere di non fargliela passare liscia.

Da quanto si apprende, Tina avrebbe tacciato la bresciana di sfruttare le sue frequentazioni allo scopo di accrescere il suo business. Quindi di voler conoscere degli uomini solo al fine di promuovere brand e pubblicizzarli online con la sua immagine.

Parole subito respinte dalla diretta interessata che ha risposto per le rime affermando che non ha certo bisogno di questo per mantenersi.

Le accuse della Cipollari si sarebbero poi estese anche ai rapporti con i vari uomini ed in partciolare col suo ex Riccardo Guarnieri. Qui sarebbero volate parole grosse e offensive verso Ida tanto da non poter escludere l’ipotesi che la dama possa voler adire le vie legali ai danni di Tina Cipollari.

Staremo a vedere se davvero accadrà qualcosa tra le due donne o se tutto finirà nello studio dello show televisivo Mediaset.

Di seguito un post con uno dei commenti di Tina verso Ida e Riccardo pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale di Uomini e Donne:

Riproduzione riservata © 2022 - DG