Intervista a 360° per Gerry Scotti che ha parlato della sua carriera ma anche del rapporto con alcuni colleghi tra Rai e Mediaset.

Bella intervista a Fanpage.it da parte di Gerry Scotti, noto presentatore televisivo. Lo zio Gerry, così ormai lo chiamano tutti per il suo fare unico e coinvolgente quasi ad essere parente di tutti, ha parlato di diversi argomenti legati alla sua carriera e ai suoi colleghi senza risparmiare anche qualche piccola punzecchiatura a qualcuno.

Gerry Scotti: l’addio alla tv, Amadeus e Maria De Filippi

Gerry Scotti

Dichiarazioni davvero importanti quelle di Gerry Scotti a proposito del suo lavoro e di alcune vecchie parole che lo avrebbe voluto pronto a dire basta arrivato all’età di 70 anni: “Tengo a precisare che quando parlavo di 60 anni parlavo del mondo del lavoro e del fatto che debba garantire a una persona che ha lavorato per 30 anni di godersi la vita. È stata una affermazione sociale e welfare, non mia personale. Anzi, forse noi del mondo dello spettacolo non siamo autorizzati a parlare di lavoro e fatica. Non ci siamo mai ammazzati di fatica come fanno, ad esempio, gli operai o i meccanici. I limiti d’età cambiano a seconda di come ci sentiamo[…]. Adesso ho la consapevolezza che 70 è una bella asticella anche per chi fa questo mestiere”.

Spazio anche ad alcune dichiarazioni non proprio al miele: “Come mai ancora non sono andato sul palco di Sanremo nonostante si faccia ogni anno il mio nome? In Rai se avessero voluto costruire un rapporto con me, negli anni passati, avrebbero potuto fare offerte di lavoro di un certo tipo. Non è mai accaduto. Nelle tre edizioni del Festival di Sanremo ‘i ragazzi di via Massena’ (la sede di Radio Deejay, ndr) ci sono passati tutti e manco solo io. Sarà preoccupazione di Amadeus invitarmi alla prossima occasione per porre riparo all’errore (ride, ndr). Scherzi a parte, al Festival non potrei andare come co-conduttore o conduttore perché le stagioni televisive non coincidono mai con i miei impegni”.

Una parola anche su Maria De Filippi: “Abbiamo una stima reciproca e una frequentazione speciale. Lei è di poche parole, non si lascia molto andare a espressioni stima e affetto, ci scambiamo due messaggi all’anno, ma ci vogliamo davvero bene”, ha concluso il presentatore.

Questo uno degli ultimi post social su Instagram del profilo di ‘Tu si que vales’ con Gerry Scotti protagonista:

