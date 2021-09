Tutto quello che c’è da sapere su Sam Asghari, il giovanissimo fidanzato dell’ex Reginetta del Pop Britney Spears.

Sam Asghari è un personal trainer originario dell’Iran ed emigrato ancora giovanissimo negli States insieme alla sua famiglia. Nel 2021 è balzato agli onori delle cronache per aver chiesto la mano dell’ex Reginetta del pop, Britney Spears, che ha mostrato sui social il suo prezioso anello con diamante.

Sam Asghari: chi è

Nato a Tehrean il 4 marzo 1994 (sotto il segno dei Pesci) Sam Asghari ha svolto molteplici professioni: da giovanissimo sarebbe stato appassionato di football, sport a cui si sarebbe dedicato durante gli studi liceali e universitari sperando un giorno di poter fare carriera.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/samasghari/

A seguire ha studiato giurisprudenza al Pierce College di Los Angeles ma ha capito ben presto che lo sport sarebbe stato il lavoro della sua vita, e così dopo essersi specializzato come personal trainer ha lanciato sul mercato (nel 2020) il suo personale programma di fitness. In passato Asghari ha recitato per alcuni piccoli ruoli nel piccolo schermo (è apparso nelle serie The Family Business, NCIS e Can You Keep a Secret?).

Sam Asghari: la vita privata

Legato dal 2016 alla cantante Britney Spears ha annunciato di averle chiesto di sposarlo a settembre 2021. I due hanno pubblicato alcune foto in cui la cantante mostrava il prezioso anello di fidanzamento ricevuto dal fidanzato.

I due hanno 12 anni di differenza ma l’età non sembra aver rappresentato per loro un problema: il personal trainer ha confessato di desiderare una famiglia insieme alla cantante.

Britney Spears: chi è

Conosciuta da tutti come “Principessa del Pop”, Britney Spears è una delle cantanti statunitensi più famose del mondo, e in generale è considerata una delle figure pop più note di sempre. La sua relazione con Sam Asghari è iniziata quando la cantante “è caduta in disgrazia” a causa del crollo nervoso da lei avuto nel 2007 (e a seguito del quale è finita sotto la totale custodia del padre Jamie, da cui è riuscita a “liberarsi” solo nel 2021, anno del suo fidanzamento con il personal trainer iraniano). Prima di incontrare Sam Asghari la cantante è stata sposata con Jason Allen Alexander (nel 2004) e con Kevin Federline (dal 2004 al 2007) padre dei suoi due figli, Sean e Jayden.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/samasghari/