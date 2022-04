La cantante aveva già espresso la voglia di avere un terzo figlio e ora, finalmente libera dalla tutela legale del padre, ha annunciato di essere incinta a 40 anni.

Lo ha annunciato sui social Britney Spears che a 40 anni aspetta il suo terzo figlio. La pop star si sente finalmente libera di poter essere se stessa, di poter vivere come desidera senza più il vincolo del padre Jemie che non voleva che si sposasse e avesse altri figli.

Britney Spears aspetta il suo terzo figlio

E’ passato molto tempo dalle codine che hanno affascinato il pubblico anni’90. Britney Spears è una donna adulta e libera ormai e aspetta il suo terzo figlio. Come riporta Today, la pop star lo ha annunciato sui social: “Ho perso molto peso prima del mio viaggio a Maui solo per riprenderlo… Mi sono chiesta: Cavoli, cosa è successo al mio stomaco?. Mio marito diceva: Sei incinta di cibo, sciocchina. Così ho fatto un test di gravidanza e… Avrò un bambino“.

La cantante aveva già espresso il desiderio di avere un altro figlio, contro il volere del padre da cui ora è completamente svincolata. Tra lei e il compagno Sam Asghari è nata una bellissima storia d’amore nel 2016. I due si sono fidanzati lo scorso anno ma non è chiaro se si siano sposati in gran segreto o se le nozze sono imminenti, considerando che la cantante lo definisce suo “marito”. In ogni caso, quello di sposarsi era un altro desiderio della Spears che ora potrà realizzare, se non l’avesse ancora fatto condividendo con il suo amore un figlio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG