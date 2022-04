All’Isola dei Famosi si è consumato un durissimo scontro tra Jeremias ed Edoardo che non si sono risparmiati con epiteti piuttosto accesi e insulti pesanti.

La fame nella Playa si fa sentire e con lei arrivano anche le prime tensioni. Jeremias e Edoardo Tavassi hanno litigato pesantemente, nonostante ci fosse stata inizialmente una simpatia reciproca. I naufraghi hanno deciso di allontanarsi definitivamente e ad intervenire in studio c’è anche Luxuria che commenta la situazione.

Cosa è successo tra Jeremias ed Edoardo

Tutto è partito da Estefania Bernal e Guendalina Tavassi che hanno trovato del cocco offrendolo agli altri. Nel momento in cui però, Jeremias ha chiesto alle due dove lo avessero trovato le naufraghe hanno tergiversato senza rivelarlo. A questo punto Rodriguez si è innervosito e questo ha fatto scattare la reazione di Edoardo Tavassi il quale ha definito “show” l’atteggiamento del fratello di Belen.

A questo punto il naufrago si infuria e inizia lo scontro tra i due. Secondo Tavassi, Jeremias si sarebbe allontanato da lui dopo il suo avvicinamento a Vaporidis per il quale il naufrago argentino non prova simpatia. Come riporta Novella 2000: “Il battibecco è ancora proseguito: “Ho sbagliato io a pensare che potessi essere un potenziale amico” e Jeremias ha risposto: “A me non piace la gente che parla male di tutti, tu e lei. Stai provando a provocarmi e non ce la fai, fate schifo. I soldi di tutti i reality che volete fare e dici falso a me, ma vaffa****o”. A questo punto Luxuria gli fa notare con una battuta ironica che anche lui, come tutti, partecipa a un reality anche per soldi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG