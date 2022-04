La abbiamo conosciuta sul trono over per la bellissima storia con Sossia che ha appassionato il pubblico di Mediaset, ora la dama torinese vuole fare qualcosa di concreto per la sua città d’origine.

Ex volto di Uomini e Donne, Ursula Bennardo è un’influncer molto seguita sui social. Dopo la sua esperienza nel dating show nel quale ha conosciuto suo marito Sossio, la dama vuole scendere in politica per aiutare concretamente Taranto, sua città d’origine. La dama si sta già preparando alle elezioni.

Ursula Bennardo: “Voglio rappresentare le famiglie e i giovani”

Ecco una foto di Ursula

Ursula Bennardo ha annunciato ai suoi follower di voler scendere in politica: “Vorrei poter rappresentare le famiglie, i giovani e i bambini della mia città e le loro esigenze“. La sua popolarità è abbastanza alta dopo aver partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island con Sossio ma con questa sua “influenza” Ursula vuole costruire qualcosa di concreto e importante. Come riporta Velvet Gossip: “Ursula Bennardo ha quindi da qualche giorno intrapreso la campagna elettorale e al suo fianco ad appoggiarla in tutte le sue scelte c’è sempre Sossio Aruta. L’ex calciatore, infatti, conosce bene le esigenze di cui l’ex dama ha parlato nella sua campagna e anche questa volta ha deciso di supportarla in questo nuovo percorso professionale“.

Ursula e Sossio si godono comunque il loro amore tra un impegno e l’altro e sono pronti a convolare a nozze. Il matrimonio dovrebbe essere imminente anche se la coppia ha attraversato un momento di crisi che potrebbe aver ritardato i preparativi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG