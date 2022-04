La sorella di Belen, non ne può più è stata derubata per la seconda volta i fan hanno notato il suo allontanamento dai social per alcune ore e si sono allarmati.

Cecilia Rodriguez era attesa in studio all‘Isola dei Famosi per dare supporto al fratello Jeremias e al padre Gustavo che non godono molto della simpatia del pubblico. La modella ha però tardato ed è arrivata con l’umore a terra. Il motivo è che è stata vittima dei ladri per una seconda volta.

Cecilia Rodriguez racconta sui social di essere stata derubata per la seconda volta

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Secondo quanto riporta Gossip e TV, Cecilia Rodriguez svela sui social di essere stata derubata: “Ieri non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere cose brutte, ma mi hanno rubato ancora una volta“. Non ha aggiunto molte parole la modella ma piuttosto smorfie e sbuffi di chi è davvero scocciata e non ne può più della situazione. “Non ho niente da dire” aggiunge Chechu la cui espressione in volto vale più di mille parole.

La prima volta c’è stato un furto nel negozio delle sorelle Rodriguez sventato poi dal padre Gustavo che ha recuperato tutto. La seconda volta i ladri hanno colpito direttamente la casa di Cecilia e Ignazio il quale aveva raccontato tutto sui social ma non specificando come fosse avvenuto il furto. Sembra dunque, che i Rodriguez siano spesso sotto le mire dei ladri e questo sta stancando molto la modella che non nasconde il suo stato.

