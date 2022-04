Scopriamo cosa si sa su di una delle partecipanti al programma televisivo di Uomini e Donne, Aneta Buchtova.

Aneta Buchtova è un’imprenditrice romana, proprietaria di una bottega nella capitale italiana Roma, che nel 2022 ha deciso di prendere parte al programma televisivo in onda sul Canale 5, Uomini e Donne condotto come noto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa si sa sulla donna d’affari Aneta, sulla sua vita professionale e anche in merito alla sue esperienza sulla trasmissione di Canale 5.

La biografia e la carriera di Aneta Buchtova

Aneta nasce nella capitale d’Italia, Roma, circa quarant’anni fa (non si conosce la data di nascita precisa). Il suo nome fa presupporre che possa avere origini slovacche. Sempre stata appassionata di moda, intraprendere l’attività di imprenditrice dando vita ad una sua bottega romana. In tale negozio Aneta confeziona degli abiti di sua creazione che successivamente mette in vendita, assieme ad accessori. Oltre ad essere presente quale negozio fisico l’attività di Buchtova è presente anche online, su di una pagina Instagram. Nel 2022 partecipa al programma televisivo in onda sul Canale 5, Uomini e Donne.

La vita privata di Aneta Buchtova

Non si sa molto della vita privata dell’imprenditrice Buchtova né di quanto guadagni economicamente grazie alla sua attività. Nel 2022, grazie alla partecipazione al programma Uomini e Donne, l’imprenditrice intraprende una frequentazione con Armando Incarnato, che però interrompe presto la loro conoscenza. Dopo tale interruzione Aneta ha cominciato a frequentare Diego Tavani, anche lui partecipante al programma Uomini e Donne. Tavani, è nato a Roma il 21 settembre del 1979, sotto il segno della Vergine. Dopo gli studi inizia a lavorare nell’attività di famiglia, un bar tabacchi presente nella città di Roma. Ha un figlio di nome Leonardo.

3 curiosità su Aneta Buchtova

Il suo account Instagram è privato.

Ha un carlino di nome Onofrio.

Pratica l’Ashtanga Yoga.

