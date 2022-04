L’attore spegne 44 candeline oggi e per rendere speciale il suo giorno la moglie gli ha scritto una bellissima dedica con una foto che ha fatto impazzire i fan.

Luca Argentero festeggia il suo compleanno con la moglie Cristina Marino che ha reso speciale questo giorno. La moglie dell’attore ha pubblicato un bellissimo scatto in bianco e nero a corredo un messaggio d’amore molto toccante per suo marito. I fan sono impazziti e hanno riempito il post di like e commenti.

La bellissima dedica d’amore di Cristina a Luca Argentero

“Auguri a mio marito. Auguri al padre di mia figlia. Auguri alla luce più potente che io abbia mai guardato. Buon compleanno amore mio.” Una dedica semplice ma racchiude il loro amore, queste le parole su Instagram di Cristina Marino a suo marito Luca Argentero che compie 44 anni.

A corredo delle sue parole c’è una bellissima foto che ritrae la coppia l’una accanto all’altra felice e sorridente. I loro sguardi parlano più di qualsiasi discorso si possa fare, per una storia d’amore che ha appassionato tanti. Come riporta Today: “Parole, quelle di Cristina, che non fanno altro che confermare la forza di un amore sempre raccontato con grande autenticità anche da Luca: “Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale, che è Cristina” ha detto di recente lui in tv: “Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG