Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, la naufraga si è spesso lamentata lasciandosi andare alla polemica, Luxuria interviene dicendo la sua ed è subito scontro.

Floriana Secondi si è scagliata ancora una volta contro la produzione del reality. Il motivo sarebbero le clip video che la mostrerebbero in un modo alterato rispetto alla realtà, sfavorendola e favorendo altri concorrenti. Pesanti le dichiarazioni dell’ex vincitrice del GF e Vladimir Luxuria sbotta in diretta.

La lite tra Floriana e Luxuria: volano accuse

Vladimir Luxuria

Come riporta Caffeina: “Durante la diretta, Floriana ha fatto qualcosa di davvero molto singolare: si è scagliata contro la produzione. Secondo la naufraga, le immagini che vengono mostrate nei diari giornalieri e durante le dirette serali, sono fatte ad hoc per favorire alcuni naufraghi e sfavorirne altri. Un’accusa a dir poco infamante per la produzione del reality. Questo programma non è in diretta 24 ore su 24, viene montato in un modo che non è”, dice Floriana Secondi durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2022. E ancora: “Io sono figlia del reality, vengo da un reality che non posso nominare – prosegue Floriana – ma questi pezzi sono montati in modo che io sembro una pazza. Io non ce l’ho con il gruppo, avevo un’idea diversa di reality. Io ho visto delle cose che non mi piacciono”.

Questa polemica alzata da Floriana ha fatto storcere il naso a Vladimir Luxuria opinionista ed ex naufraga la quale le risponde: “Ah ecco perchè allora non hai mai visto che ci sono le nomination. Floriana non fare la rosicona, sei più un castoro che una naufraga“. Questa frase fa infuriare la naufraga che dichiara: “No Vladimir non stai capendo, ma che mi stai dando del castoro? Dell’animale a me? Non mi sembra giusto, ma che stai dicendo?”

