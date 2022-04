L’ex volto di Uomini e Donne è finita in ospedale a causa di un attacco di panico importante, lei stessa racconta cosa è successo sui social.

Sonia Lorenzini è stata ricoverata in ospedale a causa di un brutto attacco di panico. L’ex volto di Uomini e Donne ha passato una nottata d’inferno che racconta sui social, provata dal dolore e dalla paura. Dopo svariati controlli è stata dimessa ma il problema non sembra essersene andato.

Le dichiarazioni di Sonia Lorenzini

Come riporta Notizie, Sonia Lorenzini racconta ai suoi fan del ricovero in ospedale e dell’attacco di panico: “Ho passato la notte più brutta della mia vita, tanto che sono dovuta andare al pronto soccorso perché ho pensato stessi morendo, nel vero senso della parola. Ho pensato ‘sto per avere un infarto’. In realtà ho avuto un attacco di panico fortissimo. Non mi era mai successo in vita mia”.

E ancora: “Ho iniziato ad avere il respiro pesante, mi si sono informicolate le mani ed ha iniziato a girarmi la testa. Come se non riuscissi a controllare né i miei pensieri né il mio corpo. È stato come un fulmine a ciel sereno e poi mi si è aperta una scatola piena di mille sintomi fisici. Ma la cosa più brutta che ho sentito è stata la sensazione di avere il cuore in collasso e che fossi sul punto di morire, così da un momento all’altro. Non ero pronta ad una cosa del genere mi sono trovata completamente spiazzata, nel mio immaginario ho sempre pensato fosse un’esperienza che succede agli altri o che vedevo in televisione e non sapevo minimamente cosa fare ma specialmente cosa stessa succedendo. Credo non dimenticherò mai il mio primo attacco di panico (spero l’ultimo) la paura che cresceva in modo esponenziale, la sensazione che fossi completamente separata dal mio corpo, la mia testa ha fatto davvero questo sul mio corpo?”.

