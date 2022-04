L’attrice rivela in una lunga intervista la sua voglia di maternità e il suo amore per suo marito molto più giovane di lei.

Carolina Crescentini racconta al Corriere della Sera il rapporto con suo marito Francesco Motta, molto più giovane di lei. L’attrice rivela anche la voglia di avere un figlio nonostante sia alla soglia dei 42 anni e quanto spesso i media lo chiedano in modo insistente.

Le dichiarazioni di Carolina Crescentini

Ecco uno scatto di Carolina e Francesco

Come riporta Gossip e Tv, Carolina Crescentini racconta la sua voglia di maternità: “Sono molto materna anche se non ho figli. Mi piacerebbe averne. Se dovesse non accadere, l’accetterei. L’insistenza con cui me lo chiedono è un disagio degli altri. Io sto bene, sono felice.” L’attrice rivela poi perchè le nozze in Italia con Francesco sono state solo simboliche mentre i due si sono sposati a New York: “Ci hanno spiegato che, per complicate questioni burocratiche con gli Usa, per risposarci in Italia dovevamo prima divorziare sennò sarebbe stata bigamia.” E poi racconta i dettagli delle nozze in Toscana: “La cerimonia in Toscana è stata una divertente fricchettonata con tanta musica, gente che recitava. Un amico regista si fingeva sciamano, ha dovuto sottostare a dei riti, c’erano nuvole nere e io gli dicevo: ‘Dimmi che non pioverà’. Gli amici erano mescolati alle nostre due famiglie che si sono scoperte simili. Il matrimonio è una tale botta emotiva che la prima volta sola soletta è stata meglio. La seconda, ce la siamo goduta.”

