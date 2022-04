Manila Nazzaro è stata riempita di insulti pesanti dai fan della coppia mai nata tra Jessica e Barù, in seguito a delle dichiarazioni dell’ex gieffina.

In occasione di un’intervista rilasciata a Radio Radio, Manila Nazzaro racconta di Jessica Selassiè e di cosa pensa della vincitrice del GF Vip 6. Inoltre, la Miss svela cosa pensa della “coppia”, mai formata, tra la principessa etiope e Barù, quelli che dai fan vengono definiti Jerù. Alle sue dichiarazioni i fan cominciano a insultarla sui social in modo molto pesante.

Le dichiarazioni di Manila contro gli hater

Manila Nazzaro

Come riporta Caffeina, Manila Nazzaro parla di Jessica Selassiè: “Lo avevo pronosticato il suo successo. Il coraggio in questo GF Vip è stato premiato e Jessica ha raccontato molte cose belle. Lei secondo me sbagliava a parlare della questione economica, secondo me noi del GF Vip siamo dei super eletti. C’erano dei personaggi che guadagnavano cifre incredibili, le dicevo di non buttare la vittoria solo sul discorso denaro”.

Sui Jerù, l’ex Miss rivela: “Ci sentiamo ancora io e Jessica, non spessissimo ma ci sentiamo. Non lo so se ha ancora il pallino per Barù, spero di no. I Jerù non sono mai esistiti, non è mai esistita la coppia. A me Barù sta super simpatico, il rapporto tra me e lui è molto easy e lui è davvero simpatico. Un bellissimo acquisto del GF Vip. Infatti, è sempre stato rispettoso e disponibile, molto generoso. Al di là del pensiero di ciascuno, avevo già detto che i Jerù non esistono”.

Alla frase “i Jerù non sono mai esistiti” i fan della coppia hanno cominciato ad insultare la gieffina dandole della poco di buono. Furiosa Manila smaschera gli hater sui social e dichiara: “Cari Jerù sani… Cosa vogliamo dire di questo schifo che scrivono? Malati mentali che trovano sfogo sui social ma non troveranno mai un senso nella vita. Sappiate che una roba simile sarà perseguita. Fatevi curare da uno bravo“.

