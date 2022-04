Dopo aver affrontato il brutto male che l’ha colpita, Carolina Marconi vola a Parigi con il suo compagno Alessandro Tulli.

Dopo un periodo difficile, passato a combattere il tumore, riprende a fluire la vita per Carolina Marconi che è volata a Parigi con il compagno Alessandro Tulli. Si tratta del primo viaggio che l’ex gieffina intraprendere dopo aver affrontato la malattia.

Carolina Marconi a Parigi con Alessandro Tulli

Una bella ventata di leggerezza è entrata nella vita della bella ex gieffina e del compagno Alessandro Tulli. I due si sono concessi un viaggio a Parigi, dopo aver combattuto insieme il tumore che aveva colpito la bellissima venezuelana. La foto:

La coppia, più innamorata che mai, cammina per le strade di Parigi, attraversando anche Montmartre, quartiere dedicato all’amore e all’arte e non mancano diversi selfie per celebrare questi momenti di gioia e felicità.

Carolina Marconi

La scoperta della malattia

La donna ha scoperto di avere un tumore, quando ha intrapreso un percorso di procreazione assistita: la meravigliosa venezuelana, infatti, ha il desiderio di diventare mamma.

A causa delle cure a cui si è sottoposta, ha perso i suoi lunghi capelli corvini che, però, stanno ricrescendo più belli che mai: anche con il taglio corto, è sempre stupenda proprio come il suo sorriso che non ha mai abbandonato e che risplende particolarmente nello scatto pubblicato sui social.

Riproduzione riservata © 2022 - DG