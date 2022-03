L’ex gieffina si sfoga denunciando che la burocrazia in Italia non le consente di adottare un bambino a causa del suo tumore, nonostante sia guarita.

Carolina Marconi ha sempre avuto il sogno di diventare mamma. Già da tempo l’ex gieffina e il suo compagno Alessandro Tulli, hanno provato ad avere un bambino ma non ci sono mai riusciti. Per questo, la coppia ha pensato di ricorrere all’adozione ma qualcosa lo sta rendendo molto difficile. Carolina non sarebbe idonea a causa del suo tumore.

Le dichiarazioni di Carolina Marconi

Carolina Marconi ha deciso di adottare un bambino con il suo compagno ma la burocrazia lo sta impedendo. Proprio su Instagram la showgirl si è sfogata rivelando la sua frustrazione: “Io e Ale avevamo pensato di adottare un bimbo visto le tante difficoltà..ci stiamo facendo seguire da un avvocato purtroppo non sono idonea ad intraprendere un ‘adozione perchè ho avuto un tumore anche se sono guarita.. più di 900 mila persone in Italia “guariti di tumore “non possono essere libere di guardare il futuro senza convivere con l’ombra della malattia.”

Così esordisce il post dell’ex gieffina che svela di aver dovuto far richiesta di un avvocato proprio a causa del suo tumore. Carolina aveva dichiarato già in passato di volere un bambino, come riporta Vanity Fair: “Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre. Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo, perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG