Flavia Vento è apparsa in collegamento per spiegare i motivi del suo ennesimo abbandono a La Pupa e il Secchione ma le sue risposte non convincono l’opinionista che l’asfalta con una frecciata al veleno.

Flavia Vento ha abbandonato La Pupa e il Secchione ma senza dare un spiegazione valida. Nell’ultima puntata la showgirl è apparsa in collegamento per raccontare i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare anche questo programma. Le sue risposte però, non sono piaciute ad Antonella Elia e Soleil Sorge e quest’ultima l’ha asfaltata con una dichiarazione pungente e ironica.

La reazione di Soleil Sorge alle spiegazioni di Flavia Vento

Eccola in foto

Flavia Vento si è ritirata da tantissimi programmi dopo pochi giorni: Grande Fratello, La Fattoria, e L’Isola dei Famosi. Ora la showgirl ha aggiunto alla lista anche La Pupa e il Secchione nonostante Barbara d’Urso avesse insistito tanto per averla nella sua trasmissione. Tornata in collegamento, come riporta Leggo, Flavia ha spiegato il perchè della sua decisione: “Non merito questi attacchi gratuiti, è successa una cosa personale che non posso raccontare ora“. La showgirl ha fatto capire che non voleva parlare di questo argomento e a prendere la parola a questo punto è proprio Soleil Sorge: “Se non vuoi parlare di questo vuoi parlarci di come trascorrerai la Pasqua? Una marea di applausi sale per l’influencer che accusa la Vento di non avere rispetto per chi lavora nel programma. Antonella Elia invece, ha svelato un altro dettaglio dichiarando che la showgirl gli avrebbe confessato: “Come faccio a mantenere i miei cani?“.

