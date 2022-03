Finalmente dopo l’operazione e giorni di convalescenza in ospedale, Wilma è tornata a casa dolorante ma felice di essere stata dimessa.

Buone notizie per Francesco Facchinetti, la moglie Wilma Faissol è tornata finalmente a casa dopo l’operazione, in seguito alla seconda caduta da cavallo. La modella torna sui social e racconta comìè stato rivedere la famiglia e la prima notte passata con forti dolori alla spalla. In ogni caso, la gioia della coppia traspare dopo essersi riunita ed è piena d’amore.

Il racconto di Wilma Faissol

Come riporta Leggo, finalmente Wilma Faissol (moglie di Francesco Facchinetti) è tornata a casa dopo l’operazione. La modella è infatti caduta da cavallo fratturandosi l’omero e venendo immediatamente ricoverata. La prima notte non è stata tutta rose e fiori, racconta Wilma: “Oggi a parte gli scherzi volevo ringraziarvi per i messaggi ma non riesco a rispondere. Sono stanca, stanca, stanca. Faccio una cosa poi mi devo fermare. La notte è stata orribile, molto molto male, quindi non riesco a rispondervi, però grazie“

Dell’incidente, era stata proprio lei ha raccontare la sua seconda caduta da cavallo con un post su Instagram: “Mercoledi mattina Wally ha perso ancora l’equilibrio mentre andava e si è spantegato per terra. Ho rotto l’omero e mi hanno operata ieri. Wally sembra ok, ha un bozzo sul costato e qualche graffio, comunque ora controllaamo cosa gli succede“. Ora la modella ha solo bisogno di riposare e dell’amore della sua splendida famiglia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG