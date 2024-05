Sono una coppia ormai da tempo e ora Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sembrano fare sul serio. I due sarebbero pronti ad un grande passo.

La loro relazione va avanti ormai da tempo e le cose sembrano essere molto positive tra loro. Ecco perché Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini starebbero pensando a fare un grande passo. No, per ora non si parla di matrimonio, ma di convivenza. Qualche piccolo indizio dato sui social in queste ore, infatti, andrebbe a confermare tale tesi.

Elisabetta Gregoraci e Fratini pronti alla convinvenza

Elisabetta Gregoraci

Dopo aver trascorso alcuni giorni in Marocco, la Gregoraci e Fratini che non si mostrano spesso sui social, hanno fatto uno strappo alla regola condividendo numerose foto e video insieme durante questa lunga fuga. Lo stesso trend è andato in scena dopo il ritorno a casa. I due sono andati a fare la spesa insieme e hanno pubblicato uno scatto molto bello che li ritrae tra le corsie del supermercato intenti a fare la spesa, come una coppia ormai pronta a “convivere” non solo per una serata.

Fratini ha scritto su Instagram: “Piccola Eli cucina”. Una sorta di indizio che la donna avrebbe preparato per loro una dolce cena. Secondo i ben informati e anche stando alle indiscrezioni, per i due potrebbe essere pronto il grande passo della convivenza. Al momento, va detto, nulla è certo e si tratta solo di rumors. Però, le premesse sembrano essere ottime con la loro complicità che sembra essere sempre più crescente.

Il viaggio in Marocco

Negli ultimi giorni, i due piccioncini si erano divertiti in Marocco per un viaggio dalle mille emozioni compresa quella, ironica, “del matrimonio“. La bella Eli e Giulio si sono divertiti a visitare luoghi magici e sui social hanno condiviso diversi momenti insieme. La donna, tra le altre cose, ha condiviso anche alcuni scatti in un post Instagram con annessa didascalia: “Moroccan Spring. Alla fine di ogni viaggio, breve o lungo che sia, conta sempre ciò che ti porti via nel cuore dei ricordi.. di questi quattro giorni intensi e meravigliosi verranno con me tutti quei piccoli dettagli di questo luogo variopinto che mi hanno fatto illuminare gli occhi”, le parole della showgirl.