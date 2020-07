Giulio Fratini: ecco chi è la nuova fiamma di Raffaella Fico

Giulio Fratini, fidanzato di Raffaella Fico, è stato inserito dalla rivista Forbes tra i giovani imprenditori Under 30 più promettenti.

Azionista e Ceo, come si legge dalla sua biografia di Instagram: ecco chi è Giulio Fratini, appartenente a una famiglia molto facoltosa operante nel settore dell’abbigliamento. Se in passato il nome di Giulio era andato alla ribalta poiché inserito, dalla rivista Forbes, come uno dei talenti Under 30, adesso si parla di lui per altri motivi. Fratini, infatti, sarebbe il nuovo fidanzato di Raffaella Fico, ex concorrente del Grande Fratello, che ha avuto anche una figlia dal calciatore Mario Balotelli. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è Giulio Fratini

Classe 1992, Giulio Fratini è nato il 12 marzo sotto il segno dei Pesci. Fin da piccolo, Giulio, ha sempre improntato la sua vita nel voler seguire le orme del padre Sandro e di suo nonno, Giulio. Proprio a lui, infatti, si deve la fondazione del marchio di jeans Rifle, diventato famoso in tutto il mondo.

Il papà, invece, possiede una catena di alberghi di lusso, Wtb Hotels ma non è tutto. Papà Sandro, infatti, possiede anche una grandissima ed eccelsa collezione di orologi – oltre duemila esemplari – dal valore di oltre un miliardo di euro.

Nonostante i benefit di una vita agiata, Giulio non si è mai crogiolato sugli allori, anzi, ha sempre cercato di fare il meglio per essere all’altezza delle aspettative di suo padre. Oggi è uno dei manager più apprezzati in Italia e opera in diversi settori: da quello della bioenergia, alle energie rinnovabili a hotel e abbigliamento di lusso.

La vita privata di Giulio Fratini

Giulio Fratini è fidanzato? La risposta è sì. L’imprenditore è stato paparazzato, dal settimanale Chi, nell’estate 2020 in compagnia di Raffaella Fico. Come si sono conosciuti i due?

Purtroppo non lo sappiamo con certezza, ma dai baci appassionati che si scambiano sembra che tra i due ci sia delle grande chimica. Sui social, in particolar modo su Instagram, Fratini posta tantissime foto non solo inerenti alle sue passioni ma anche in compagnia degli amici.

4 curiosità su Giulio Fratini

-Ama viaggiare ed esplorare il mondo.

-Gli piace lo sport, in particolar modo il calcio. La sua squadra del cuore? La Fiorentina.

-Gli piace la natura e passare le giornate all’aria aperta.

-Adora le macchine sportive.

