Chi è Roberta Morise: tutte le curiosità sull’ex di Carlo Conti

Famosa per essere stata per molti anni la compagna del conduttore, Roberta Morise è una showgirl e conduttrice tutta da scoprire. Conosciamola meglio!

Tutti la ricordano per la sua vita privata, ma Roberta Morise si è lasciata alle spalle da anni la lunga relazione con il presentatore Carlo Conti. Nel corso della sua giovane carriera, è riuscita conquistare il consenso del pubblico, sia nelle vesti di professoressa dell’Eredità, che come conduttrice di Easy Driver, al fianco di Veronica Gatto.

Nel 2019, poi, viene confermata al fianco di Giancarlo Magalli nella trasmissione I fatti vostri dopo aver già condotto la stagione del 2018. E quale occasione migliore per scoprire qualcosa in più su di lei? Seguiteci!

Chi è Roberta Morise: la biografia e la carriera

Nata il 13 marzo del 1986 sotto il segno dei pesci, Roberta Morise nasce a Cariati, in provincia di Cosenza (Calabria), luogo dove trascorre tutta l’infanzia e l’adolescenza.

Roberta Morise

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene con Miss Italia: nel 2004, riesce a conquistare il quarto posto alla finalissima, dove accede con la fascia di Miss Calabria. Il concorso di bellezza di Salsomaggiore le dà molta visibilità e nello stesso anno viene contattata per partecipare al fortunato programma tv I raccomandati, condotto da Carlo Conti, dove la giovane calabrese occupa il ruolo di corista.

Dopo il successo de I raccomandati, Roberta Morise partecipa a qualche altro programma Rai, ma la svolta arriva con L’eredità, dove viene scritturata per uno dei ruoli principali: è lei a dirigere uno dei giochi del quiz show, la “scossa”. Dopo questa bellissima e formativa esperienza, diventa la co-conduttrice di I migliori anni, programma in cui ha anche la possibilità di mettersi in gioco cantando.

Di grande rilevanza anche la sua conduzione programma televisivo Easy Driver, al fianco di Veronica Gatto. Nel 2018 poi la vediamo su Sky Arte in Sei in un paese meraviglioso e anche in I Fatti vostri, su Rai 2, dove verrà confermata anche per il 2019.

La vita privata di Roberta Morise

Conosciamo Roberta Morise anche (ma non solo) per la storia con un noto conduttore. Gli anni passati insieme a Carlo Conti sembrano molto lontani per la bella conduttrice, che, tuttavia, non prova alcun rancore nei confronti dell’ex fidanzato, a cui, comunque, deve molto. Fu proprio Conti a volerla, prima a I raccomandati e poi, qualche anno più tardi, a L’eredità, il quiz show che ha consacrato al successo la bella conduttrice.

Il loro rapporto lavorativo si era poi trasformato in un grande amore che, forse a causa della differenza d’età, si è concluso inaspettatamente. Dopo la separazione, Carlo Conti si è sposato con la stilista Francesca Vaccaro con l’intenzione di dare vita a una nuova famiglia. Roberta ha rivelato di aver saputo da un’amica, invitata alle nozze, del matrimonio, e di aver per questo motivo subito chiamato il suo ex per avere una conferma. Carlo Conti sarebbe stato vago, eppure c’erano gli inviti…

A proposito della nuove relazione di Carlo Conti, la Morise si è detta felice del loro matrimonio. “Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d’età … L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, non sono stata capace di recuperare e superare la crisi“, aveva raccontato al settimanale Chi.

Dopo una lunga relazione con Carlo Conti, Roberta comincia un’altra storia d’amore: quella con Luca Tognola, imprenditore italiano. I due innamorati sono usciti allo scoperto nel marzo 2016 durante la festa di compleanno della bella conduttrice. Una storia durata tre anni: nell’estate del 2019 è stata annunciata la fine della relazione tra Roberta e l’imprenditore italiano trapiantato all’estero, più precisamente in Svizzera, nonché co-fondatore di Personalshopper.ch.

Nel 2020 le è stato attribuito un flirt, smentito dal cantante, con Eros Ramazzotti. In estate eccola invece accostata a Ignazio Boschetto, uno dei tre tenorini di Il Volo.

Dove vive Roberta Morise

La bella showgirl oggi vive in Italia, e stando a quanto riporta il web, a Roma, la città in cui lavora e che ha scelto per vivere.

3 curiosità sulla showgirl

– Ha scritto un libro, Esami di ammissione, raccontando del suo ultimo anno di scuola liceale e la sua partecipazione come candidata a Miss Italia.

– Il canto è una delle sue più grandi passioni, e ha persino inciso un disco È soltanto una favola.

-Attiva su Instagram, dove ha un grande seguito

