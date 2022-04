Scopriamo cosa c’è da sapere sul conduttore radio e tv Tinto, alias Nicola Prudente: dalla carriera alla vita privata.

Nicola Prudente è un autore, conduttore e volto tv che ha presentato numerosi programmi legati al turismo e alla gastronomia. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera radio e tv e sulla sua vita privata, dalla famiglia alle curiosità.

Nicola Prudente

Chi è Nicola Prudente: la carriera

Nato a Mesagne (in provincia di Brindisi) il 12 settembre 1976 (sotto il segno zodiacale della Vergine) Nicolas Prudente ha trascorso la sua infanzia in Puglia e a seguire si è trasferito a Milano, dove si è laureato in Scienze della Comunicazione all’Università IULM. Nel 2002, insieme al collega Federico Quaranta, ha iniziato a condurre il programma Decanter (su Rai Radio 2) e a seguire ha condotto alcuni programmi per Rai 1 (come Linea Verde, Magica Italia e molti altri).

Nel 2012 ha condotto lo show Fuori di gusto per La7 e a seguire, per Rai 2, ha condotto il programma Un pesce di nome Tinto. Tra gli altri numerosi show da lui condotti vi sono Frigo, Mica pizza e fichi e molti altri. Ha anche scritto alcuni libri ispirati al mondo enogastronomico, come Sommelier ma non troppo e 111 vini da provare almeno una volta nella vita. Prima di lavorare per la radio e il piccolo schermo è stato il responsabile marketing operativo di Alpitour.

Nicola Prudente: la vita privata

Nicola Prudente vive a Roma insieme alla moglie, Barbara Parilli Espinoza (di origine venezuelana) e i loro due figli (Eleonora e Davide). Non è dato sapere quanto guadagni il conduttore, e inoltre Tinto è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

chi è Barbara Parilli Espinoza, la moglie di Nicola Prudente

Originaria di Caracas (in Venezuela), Barbara Parilli Espinoza è la moglie del conduttore Nicola Prudente. Non è dato sapere che lavoro svolga o quando sia nata, quel che è certo è che lei e la sua famiglia sono molto uniti. La moglie del conduttore si è trasferita da tempo a Roma, dove abita insieme a Tinto e ai loro due figli.

Nicola Prudente: le curiosità

– Ama la cucina e il buon vino e su Instagram condivide moltissime foto riguardanti le sue grandi passioni.

– Ha uno splendido legame con i suoi figli, con cui ama trascorrere tutto il suo tempo libero.

– È un tifoso sfegatato della Juventus e insieme alla famiglia non perde mai una partita della sua squadra del cuore.

– Ha origini Toscane ed è molto legato ai suoi genitori.

– Gli piace prendere il caffè (rigorosamente senza zucchero).

