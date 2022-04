Lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio è sposato con Francesca Pirrelli, ma sapete chi è esattamente? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia.

Francesca Pirrelli è la moglie dello scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, autore di tanti libri.

Chi è Francesca Pirrelli e dove vive?

Moglie di Gianrico Carofiglio, Francesca Pirrelli vive a Bari con la famiglia ed è nata un anno prima del marito ex magistrato diventato scrittore. Classe 1960, festeggia il compleanno l’11 maggio, è del segno del Toro ed è originaria di Monopoli. Come il marito ha intrapreso la carriera nel campo della giustizia e la sua professione è magistrato.

Secondo le informazioni disponibili sul suo conto, nel suo percorso ha assunto importanti incarichi tra cui quello procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e di sostituto procuratore generale.

La vita privata di Francesca Pirrelli

Non si conosce molto della vita privata di Francesca Pirrelli, che appare molto riservata e non sembra avere account particolarmente attivi sui social (c’è un profilo Twitter non aggiornato, quindi privo di elementi utili a ricalcare il ritratto della sua storia).

Francesca Pirrelli e Gianrico Carofiglio: matrimonio e figli

Lo scrittore Gianrico Carofiglio è sposato con Francesca Pirrelli da tempo e la coppia, secondo le informazioni emerse sul loro matrimonio, ha avuto due figli, Giorgia e Alessandro Carofiglio. La famiglia vive in Puglia, ma non si conoscono ulteriori dettagli sul loro conto.

Lo scrittore è apparso sui social con la figlia, ma non si hanno altri riferimenti su di lei né sul fratello, quindi non sappiamo chi dei due sia il primogenito di Gianrico Carofiglio e Francesca Pirrelli. Marito e moglie sono sempre stati molto riservati, così come il resto della loro famiglia.

Altre 2 cose da sapere su Francesca pirrelli

– Tra le poche informazioni trapelate sulla sua vita e sulla sua carriera, oltre la magistratura, è emerso che avrebbe anche assunto l’incarico di professoressa universitaria di Diritto e procedura penale.

– Il suo nome completo è Francesca Romana Pirrelli.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG