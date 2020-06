Siete certi di sapere tutto sul conduttore di Linea Verde, Federico Quaranta? Conosciamolo meglio, tra vita privata e curiosità…

Conduttore radiofonico e televisivo, ma anche un autore di programmi tv: è Federico Quaranta. Nato a Genova 27 marzo del 1969 (Ariete), lo abbiamo conosciuto grazie a Radio 2, dove è una presenza fissa a Decanter. Lo abbiamo visto in alcune puntate de La prova del Cuoco quando ha sostituto Antonella Clerici, ma è alla conduzione di Linea Verde che si è fatto davvero notare per la sua brillantezza. Nel 2020, inoltre, torna in tv con Linea Verde Radici e Linea Verde Tour. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Federico Quaranta?

Si definisce un curioso, ama i viaggi, il vino e il cibo, che per lui è un valore. E, infatti, quando parla di ciò che ama la passione ha il sopravvento, e riesce a coinvolgere chiunque lo ascolti.

È il secondo di tre figli, nonchè l’unico maschio. Era molto legato al padre, che ha perso a gennaio 2017: “Ciao papà… ti amo”, ha scritto su Instagram in un commovente post.

Federico Quaranta

Federico Quaranta: moglie (ex) e vita privata

Federico Quaranta e Simona Branchetti, giornalista del TG5, sono stati sposati per 5 anni, fino al 2017. Si erano conosciuti durante vacanza sull’isola spagnola di Formentera, complice un amico in comune. Quando la vide, Federico ne fu folgorato: lasciò la sua fidanzata di allora e iniziò a corteggiarla; dopo otto mesi insieme, il 9 maggio 2008, sono diventati marito e moglie.

“I primi tre anni sono stati fantastici: eravamo innamoratissimi, abbiamo anche cercato un figlio, ma purtroppo non è arrivato. Poi sono cominciati i problemi”, raccontò a DiPiù, all’indomani della fine della loro relazione.

Con la ex moglie è ancora in buoni rapporti; dopo Simona non si sa chi sia la fidanzata di Federico Quaranta, ma Anna Moroni a La Prova del cuoco ha più volte fatto intendere di conoscerla e di aver ospitato lei e Federico a cena. Lui non si è sbottonato troppo ammettendo solo che lei è molto bella, africana e amante della buona cucina.

Stando alle sue foto sui social, abbiamo scoperto che ha anche una bambina di nome Petra.

5 curiosità su Federico Quaranta

– È entrato nel libro dei Guinness World Records per aver realizzato un bicchiere da primato: 2,05 metri di altezza per 8 centimetri di diametro (su un gambo di appena 3 centimetri).

– Considera Antonella Clerici il suo mentore. Il loro rapporto è di stima reciproca.

– Uno dei suoi piatti preferiti, che ha conosciuto grazie a Linea Verde Estate, è la ciambotta lucana: una sorta di stufato di verdure semplice, rustico e gustoso.

– Ha aperto un piccolo resort a Zanzibar con un amico, come ha rivelato a Sorrisi e Canzoni Tv.

– Non si hanno informazioni sui suoi guadagni e neanche su dove abiti. Come già detto, è una persona molto riservata.

