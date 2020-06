Scopriamo chi è Alice De Rosa, volto femminile del duo comico La Coppia che Scoppia e star italiana su YouTube insieme alla sua dolce metà…

Alice De Rosa ha iniziato la sua straordinaria avventura nel mondo degli youtuber insieme al fidanzato, Mirko Leonardo, e da allora non si è più fermata. Il suo successo è sotto gli occhi di tutti, ma chi è oltre i riflettori? Ecco la sua biografia.

Chi è Alice De Rosa e dove vive?

Alice De Rosa, originaria di Leinì (Torino, dove vive), è un’affermata youtuber insieme alla sua dolce metà (artistica e non) Mirko Leonardo. Insieme, hanno dato vita al fenomeno YouTube “La Coppia che Scoppia”, con video divertenti che dipingono la loro vita quotidiana da fidanzati.

Seguitissima anche su Instagram, Alice De Rosa ama condividere tante belle istantanee della sua vita oltre gli impegni che la vedono tra gli italiani più cliccati sulla piattaforma.

Alice De Rosa e Mirko Leonardo

Alice De Rosa lavora insieme al fidanzato, Mirko Leonardo, colui che l’ha portata per mano a conoscere il poliedrico mondo di YouTube. Una coppia, la loro, senza troppi fronzoli e dotata di una potente e contagiosa carica di ironia, ingrediente che ha fatto la loro fortuna sul web.

“L’idea non è nata da me – ha rivelato a SegretoDonna.com –. Prima di conoscere Mirko ero all’oscuro di tutto ciò che concerne il mondo di YouTube. (…) A un certo punto della nostra relazione ha deciso che avrebbe fatto video di coppia. Mi mise alle strette dicendomi o con te o con un’altra. Così per gelosia ho iniziato“…

Alice De Rosa e Mirko Leonardo stanno insieme dall’8 giugno 2016, giorno in cui sarebbe sbocciato il loro grande amore (entrambi, sui rispettivi social, hanno indicato quella data come anniversario del fidanzamento).

Altre 3 cose da sapere su Alice Leonardo

– Ha studiato Lingue e Culture per il Turismo a Torino, città dove avrebbe incontrato Mirko Leonardo.

– Ama molto il mare e gli animali, come si può intuire dalla sua ricca gallery Instagram, ma anche leggere e scrivere.

– A SegretoDonna.com ha rivelato di amare molto i viaggi e di sognare di girare il mondo alla scoperta di nuove culture. Nel cassetto il desiderio di aprire un hotel…

