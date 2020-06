Classe 1984, Francesca Baraghini è uno dei volti femminili del giornalismo più apprezzati. Scopriamo la sua storia, dalle origini al successo.

Chi è Francesca Baraghini? Una donna di successo, giornalista di punta nel panorama italiano e volto amato di Sky Tg24 poi passata al Tg8. La sua vita oltre le telecamere? Colorata e ricca di passioni, come potrete scoprire nel ritratto che segue sulla sua biografia…

Chi è Francesca Baraghini e dove vive?

Francesca Baraghini è nata a Genova, sotto il segno del Leone, il 23 luglio 1984, iscritta all’Ordine della Liguria come giornalista professionista. Non è chiaro dove vive, ma quel che è certo è che ha una brillante carriera in tv.

Volto affermato di Sky Tg24, nel 2020 è passata su Tv8 al timone del Tg8, avventura che ha entusiasmato i suoi fan. Ha esordito su Radio Babboleo, nel 2009, e ha collaborato con il quotidiano Il Secolo XIX, con Gazzetta dello Sport e l’emittente locale Primocanale.

Nel 2015 è stata la conduttrice de La Gazzetta Tv, passando poi a diventare uno dei volti affermati di Sky Sport 24. Il pubblico l’ha vista anche a Tiki Taka, con Pierluigi Pardo…

La vita privata di Francesca Baraghini

Non si conoscono particolari informazioni sulla vita privata della giornalista, che sembra piuttosto riservata. Sui social, specialmente su Instagram, tanti scatti di un bambino sempre tra le sue braccia e moltissime istantanee della sua professione, ma nulla di più.

Sappiamo che è molto legata alla sua famiglia, ma non ci sono altri particolari riferimenti al suo vissuto personale oltre la straordinaria carriera che tutti conoscono.

5 curiosità su Francesca Baraghini

– Prima di fare la giornalista, ha provato anche a fare la dentista con suo padre ma ha dichiarato a Leggo che quella non era la sua passione.

– Tifosissima della Samp, ama il calcio e la MotoGP.

– “Giornalista, scrittrice di coccodrilli immaginari, scrivo cose su “Confidenze Notturne“: questo il suo autoritratto su Instagram e Facebook.

– Tra le sue passioni c’è la pesca a traina, ereditata dal papà, e… l’acciuga fritta!

– Suona il sax, e ai tempi del Liceo anche il piano, quando studiava al Conservatorio.

