Nozze bis per Luca Argentero e Cristina Marino? Pare proprio che la coppia abbia deciso di rinnovare le proprie promesse alle Maldive…

Hanno messo su una bellissima famiglia e, dopo essersi sposati nel 2021, Luca Argentero e Cristina Marino sembrano aver deciso di rinnovare le proprie promesse con delle nozze bis. A generare il dubbio dei fan, alcuni scatti condivisi dalla coppia sui social con tanto di foto che farebbe pensare, appunto, ad un secondo “sì” detto alle Maldive…

Luca Argentero, nozze bis con Cristina Marino?

Il bellissimo Luca e la splendida Cristina hanno trascorso alcuni giorni alle Maldive insieme ai loro figli. Da giorni i due stavano condividendo alcune foto della loro vacanza da sogno tra location mozzafiato e tuffi in mare. Tantissime le attività svolte dalla coppia, da soli e in compagnia dei bambini. Una in particolare, però, ha attirato l’attenzione.

Quale? Una foto dove marito e moglie sembrano aver deciso di rinnovare le proprie promesse tra baci e tramonto romantico. “E poi vi racconterò anche questo, forse…”, ha scritto Cristina a corredo dell’unica foto pubblicata relativa a quel preciso momento. Nessun dettaglio o conferma ma solo un’ipotesi che potrebbe essere stata confermata proprio dalle parole misteriose della donna.

Di seguito anche alcuni scatti social della coppia che ha condiviso diversi post su Instagram con le immagini della vacanza appena vissuta:

Le rivelazioni sull’amore della coppia

La bella Cristina e il noto attore si conoscono ormai da tantissimo tempo e da anni hanno deciso di mettere su famiglia. La donna aveva raccontato in passato come i due si erano conosciuti: “Ci siamo conosciuti sotto un palma, eravamo a Santo Domingo che giravamo un film”. “Siamo finiti a cena insieme e devo dire che è successo qualcosa, o meglio, non è successo niente, mi sono data delle grandi pacche sulla spalla, però si è accesa una miccia”, le sue parole nel podcast di Diletta Leotta ‘Mamma Dilettante’. E chissà che proprio quel ricordo della location esotica non possa aver riacceso proprio il desiderio di promettersi di nuovo amore eterno anche alle Maldive..