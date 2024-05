La storia tra Jimmy Ghione e Maria Laura De Vitis va avanti. La ragazza ha svelato in che modo abbia conquistato il volto di Striscia.

Si era parlato della loro relazione in passato ma solo adesso arrivano dettagli da parte dei diretti interessati. Stiamo parlando della storia tra Jimmy Ghione e Maria Laura De Vitis. La ragazza è stata intervistata da Novella 2000 e ha avuto modo di raccontare alcuni retroscena sulla relazione con il noto volto di Striscia la Notizia con il quale ha oltre 30 anni differenza.

Jimmy Ghione e la differenza d’età con Maria Laura

La giovane ragazza, ex di Paolo Brosio, ha raccontato a Novella 2000: “Ho trovato l’amore in lui perché ora mi amo”. E su Ghione: “Jimmy è forse la prima persona che ho amato davvero. Le emozioni che sto provando con lui sono nuove e diverse perché io mi sento più matura, mi accetto e quindi sento che posso dare tanto alla persona che ho di fianco”.

Sulla differenza d’età, ben 35 anni: “Io sono a mio agio e Jimmy vede in me una ragazza giovane ma allo stesso tempo matura. Inoltre mi permetto di aggiungere che non sono invadente nella sua vita”.

Come è nata la relazione

Su come sia iniziata la loro storia, la bella Maria Laura ha raccontato: “Ci siamo conosciuti nel luglio dello scorso anno a Milano Marittima per un evento sportivo”. Dopo essersi parlati, i due hanno avuto modo di rivedersi: “L’ho rivisto quando sono tornata a Roma poco dopo. Devo dire che ci siamo subito trovati e non ci siamo più lasciati. Io poi ho cercato la casa a Roma per lavoro, dove Jimmy vive, e mi sono trasferita”.

