I segreti di coppia di Cristina Marino e Luca Argentero: dal corteggiamento alla famiglia. Il racconto della donna.

Ospite del podcast di Diletta Leotta, ‘Mamma Dilettante’, Cristina Marino ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua esperienza di madre. Durante il faccia a faccia col volto DAZN non sono mancati anche momenti “piccanti” e curiosi con riferimento alla sua storia d’amore con Luca Argentero, padre dei suoi figli.

Cristina Marino, come ha conosciuto Luca Argentero

Cristina Marino Luca Argentero

Ora sono una coppia bellissima e tra le più amate del panorama televisivo, ma prima di diventarlo c’è stata una fase di conoscenza davvero particolare, iniziata con il corteggiamento “intenso” da parte di Argentero.

La Marino, infatti, ha svelato: “Ci siamo conosciuti sotto un palma, eravamo a Santo Domingo che giravamo un film”, ha detto con riferimento al 2015. Poi, a causa di una incomprensione sull’orario dei voli per tornare in Italia, ecco la cena che cambia tutto: “Siamo finiti a cena insieme e devo dire che è successo qualcosa, o meglio, non è successo niente, mi sono data delle grandi pacche sulla spalla, però si è accesa una miccia”.

Una miccia che si è trasformata in corteggiamento da parte di Argentero che è arrivato ad ottenere una seconda cena, ma a Milano. “Dalla prima volta che sono entrata a casa sua abbiamo iniziato una convivenza“.

I segreti della coppia

Particolarmente importanti anche i segreti del loro rapporo. La bella Cristina, infatti, ha raccontato di cosa si sia innamorata di Argentero: “Luca ha un’autenticità, un modo di stare al mondo che mi piace moltissimo, più di qualsiasi altra persona che io abbia mai conosciuto, più delle mie amiche, perché noi siamo anche molto amici”.

E ancora: “Quando l’ho conosciuto e ho capito questo modo di stare al mondo ho detto: ‘Che giusto! Io voglio stare insieme a lui per sempre’”. E oggi i due hanno una bellissima famiglia con Nina, la primogenita che il 20 maggio prossimo compirà 4 anni, e Noé Roberto, che il 16 febbraio farà un anno.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la bellissima coppia: