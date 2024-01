Diventata mamma da poche ore, Romina Carrisi non ha resistito e ha condiviso sui social la prima foto del figlio appena nato.

Mamma da pochissime ore. Anche per questo l’emozione e l’orgoglio hanno preso il sopravvento in Romina Carrisi che ha dato alla luce il suo primo bebè. Sui social, la figlia di Al Bano ha condiviso immediatamente uno scatto che vede protagonista proprio il suo bimbo, Axel Lupo, generando moltissime reazioni.

Romina Carrisi, prima foto del figlio appena nato

Romina Carrisi

“Quel mento… Lo contemplo da ore cercando risposte a domande mai pronunciate. Benvenuto amore Axel Lupo. I nostri cuori sono pieni”. Sono queste le parole che ha scritto a corredo dello scatto la figlia di Al Bano e Romina Power per parlare e presentare al mondo intero il suo primo figlio.

La giovane Carrisi sembra assolutamente estasiata di aver dato alla luce il bambino e siamo sicuri che anche i neo nonni (per la quarta volta), saranno entusiasti del nuovo arrivato anche se, per ore, non hanno ancora commentato la notizia.

Il messaggio di Romina Jr ha emozionato moltissimo i suoi seguaci che l’hanno subito riempita di commenti di gioia: “Sia benedetto, è bellissimo”, “Tanti auguri a voi e a tutta la famiglia”, “Un angelo assolutamente”, hanno scritto altri.

Qualche utente si è spinto anche oltre commentando la presunta somiglianza tra il bimbo e Ylenia Carrisi, la cui storia è rimasta sempre tanto cara ai fan della famiglia di Al Bano suscitando grandissime emozioni.

Siamo sicuri che nel corso delle prossime ore, la neo mamma pubblicherà molte altre foto del suo bebè avuto da Stefano Rastelli.

Di seguito anche il post Instagram della neo mamma con la tenera foto del bimbo: