Romina Jr Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, ha annunciato via social la nascita del suo primo figlio.

Con enorme gioia Romina Jr Carrisi ha annunciato di essere diventata madre per la prima volta. Lei e il fidanzato Stefano Rastelli hanno vissuto la loro storia d’amore e la gravidanza nel massimo riserbo, ma lei stessa aveva confessato a Verissimo: “Lo volevamo entrambi, ho aspettato tanti anni per diventare mamma”. Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni alla coppia di neogenitori. Il nome scelto? Axel Lupo. Il bambino è venuto alla luce alle 22.39 del 24 gennaio 2024.

Romina carrisi

Romina Jr Carrisi ha partorito

Con enorme gioia Romina Jr Carrisi, figlia minore di Al Bano e Romina Power, ha annunciato la nascita del suo primo figlio. La notizia è stata accolta con enorme calore da fan, amici e colleghi del mondo social e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla sua nuova vita da neomamma.

Lei e il compagno Stefano Rastelli hanno vissuto il loro amore e l’attesa del bebè con grande riservatezza, ma la stessa Romina aveva raccontato alcuni retroscena sull’arrivo del suo primo figlio a Verissimo.

Romina Jr: la gravidanza

Al salotto tv di Silvia Toffanin Romina Jr aveva annunciato la gravidanza e aveva svelato di essere terrorizzata all’idea di diventare mamma per la prima volta. “In realtà, non mi sento tanto pronta a diventare mamma. Ho un po’ di paura, però, ho una famiglia che mi supporta in tutto e per tutto”, aveva ammesso, mentre sulla sua unione con Stefano Rastelli aveva detto:

“Lo volevamo entrambi. Stiamo insieme da un anno e mezzo, abbiamo iniziato a convivere subito. Io mi trovo a mio agio con lui, per me è perfetto nelle sue imperfezioni. Lui è presente, mi ascolta, riesce a capirmi. Non c’è dono più grande… Io sono un po’ all’antica, penso che un bambino debba avere una mamma e un papà”.