La showgirl svizzera ha festeggiato i suoi 47 anni in studio, ma non sapeva avessero organizzato per lei una festa a sorpresa.

Michelle Hunziker ha festeggiato il suo compleanno allo scoccare della mezzanotte. È tornata a casa alle 3 di notte, ma la sveglia della mattina è suonata presto per portare le sue figlie a scuola, anche se lei è tornata a dormire per un po’… La showgirl svizzera aveva annunciato che avrebbe festeggiato il compleanno in studio, lavorando: tuttavia non sapeva che i suoi collaboratori avessero organizzato per lei una speciale festa a sorpresa.

Festa a sorpresa per Michelle Hunziker

Aveva annunciato a “Tv Sorrisi e Canzoni” che avrebbe trascorso il suo compleanno in studio: “Sarà il giorno delle prove generali del programma. Farò un piccolo rinfresco per tutti, una cosa ‘easy, tranquilla.” Tuttavia, Michelle Hunziker non sapeva che quelli chi lavora con lei per la trasmissione “Michelle Impossible“, prossimamente in onda su Canale 5 in prima serata, aveva organizzato una festa a sorpresa per celebrare i suoi 47 anni.

Michelle Hunziker

Tra i presenti, anche Claudio Santamaria, nel cast del programma. C’è anche Alessia Solidani, hairstylist e amica di Ilary Blasi, che ora si occupa anche dei capelli di Michelle.

Come sempre, c’è Graziella Lopedota, manager di molte celebrità, che è legata indissolubilmente a Hunziker. “È più che un’amica, lei è davvero una sorella“, ha sottolineato la svizzera alla rivista settimanale. “La nostra complicità su cosa si fonda? Sulla differenza caratteriale. Io volo alto, faccio voli pindarici, sono distratta. Lei è molto pragmatica e la sua concretezza mi aiuta a realizzare tutte le cose che mi vengono in mente“.

I ringraziamenti su Instagram

Dopo essere tornata a casa molto tardi, Michelle ha condiviso nelle sue storie alcuni video della festa a sorpresa. “Cucù, sono le 3 del mattino… Ho appena finito di lavorare. Tra tre ore mi sveglio, preparo le bimbe (Sole e Celeste, di 10 e 8 anni, figlie del suo secondo marito, Tomaso Trussardi), le porto a scuola e poi mi sa che torno per un po’ a nanna. Per cui, per tutti coloro che mi faranno gli auguri domani mattina, sappiate che inizierò a ringraziare da mezzogiorno in poi. Per forza. Vi voglio tanto, tanto bene e mi sento anche tanto voluta bene“. Poi conclude inviando un bacio a tutti i suoi adorati follower.