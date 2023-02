Tomaso Trussardi è stato il marito di Michelle Hunziker e l’affascinante rampollo di una delle più prestigiose case di moda italiane: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui!

Ha un cognome importante Tomaso Trussardi e anche se molto giovane ha raggiunto già importanti traguardi: ha avuto una storia lunga 10 anni con Michelle Hunziker, terminata nel 2022 di comune accordo (anche se c’è stato un riavvicinamento l’anno seguente), ed è il presidente di un ramo importante dell’azienda di famiglia.

A livello professionale e personale si è affermato grazie a una personalità discreta ma forte, che lo ha mantenuto lontano dal gossip fino all’incontro con Michelle Hunziker. La sua ex compagna, personaggio amatissimo della televisione, lo ha portato inevitabilmente alle luci della ribalta più curiosa, accendendo la curiosità sulla sua vita. Scopriamo cosa c’è da sapere sul noto imprenditore e sul suo matrimonio con la showgirl svizzera!

Chi è Tomaso Trussardi: la scheda

Nome e cognome: Tomaso Trussardi

Luogo e data di nascita: Bergamo, 6 aprile 1983

Segno zodiacale: Ariete

Figli: Sole Trussardi, Celeste Trussardi

Genitori: Nicola Trussardi, Maria Luisa Gavazzeni

Fratello: Francesco Trussardi, Gaia Trussardi, Beatrice Trussardi

Professione: Imprenditore

Social: Instagram

La vita privata di Tomaso Trussardi

È un uomo discreto e riservato, qualità che non lo ha reso indifferente alle celebrità del mondo dello spettacolo. Ha avuto diverse ex fidanzate: ha avuto una relazione con la schedina Lucia Fabiani, e con la soubrette Alessia Ventura.

Nell’ottobre del 2019, però, è venuta alla luce un’altra storia: Tomaso ha avuto una relazione con la ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò, nel lontano 2005.

È stato legato poi con Michelle Hunziker, che ha incontrato dopo che lei ha divorziato con Eros Ramazzotti nel 2009, e si sono messi insieme ufficialmente qualche anno dopo. Il colpo fulmine ci sarebbe stato durante una cena al Ristorante Trussardi Alla Scala.

In seguito si è parlato di un flirt con Ruzwana Bashir, ma niente di ufficiale è stato reso noto. Nel novembre del 2022 ha raccontato al Corriere della Sera: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle“.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker: la storia

Tutti conoscono Michelle Hunziker, nata in Svizzera ma adottata dall’Italia. Una carriera televisiva di successi: è protagonista di Zelig con Claudio Bisio, arriva alla conduzione del Festival di Sanremo, e si fa conoscere pure per la sua storia d’amore con Eros Ramazzotti.

Di lei Tomaso ha detto: “Diciamo che Michelle era in paranoia un po’ per tutto, io invece mi butto. Non cerco storie ma relazioni, quindi l’ho impostata subito così; lei era titubante, aveva mille timori. Ma mi metto nei suoi panni: arriva uno più giovane, un po’ fighettino e che cosa pensi? Che questo vuole solo divertirsi per un po’. Ho capito che dovevo entrare in punta di piedi in quella realtà, cosa che non sono abituato per niente a fare, perché io sono l’opposto: sono etico e molto serio, ma se entro in una stanza faccio casino…” Ha raccontato a Grazia l’imprenditore della moda.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Trussardi riesce a conquistare anche il cuore di Aurora, la figlia che Michelle Hunziker ha avuto da suo matrimonio con Eros Ramazzotti, e nel frattempo, due anni più tardi, arriva Sole, la loro prima figlia.

La coppia convola a nozze un anno più tardi, e Michelle Hunziker racconterà in un video sul suo profilo Instagram: “Sotto il cuore portavo la piccola Celeste (secondogenita della coppia, nata nel marzo 2015, ndr), in mano il bouquet e un momento dopo Aurora con Sole per mano ci portavano gli anelli. Indelebile questo ricordo dentro di me. Ti amo.”

Trussardi e Hunziker hanno vissuto per molti anni in pace e armonia, con la loro bella famiglia. Però già alla fine del 2021 c’erano diversi rumors che li vedevano ormai lontani. Il 18 gennaio 2022 hanno comunicato all’Ansa che la loro storia è finita di comune accordo.

Ecco le parole del comunicato congiunto: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso“.

Dopo diverso tempo, i due si riavvicinano e spesso vengono visti insieme. C’è anche chi dice che ci potrebbe un ritorno di fiamma, ma i loro incontri sembrano essere in amicizia e per il bene delle loro figlie.

A questo proposito dice al Corriere della Sera: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso“.

Le esperienze professionali di Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi è presidente presso la prestigiosa casa di moda di cui porta il nome. La maison Trussardi infatti è stata fondata dal nonno di Tomaso, e poi ereditata da suo padre Nicola. La gestiscono Tomaso e le sue sorelle Gaia e Beatrice. Prima di dedicarsi all’attività imprenditoriale, Tomaso Trussardi, uomo dotato anche di grande charme, è stato scelto come testimonial del profumo da uomo della sua aziensa. Pur non amando la vita del mondo dello spettacolo, Tomaso Trussardi ha preso parte, in qualità di giudice, al talent show Project Runway.

La famiglia di Tomaso Trussardi e il patrimonio

La storia familiare di Tomaso non è delle più felici. Suo padre Nicola, stilista e imprenditore che ha creato un impero della moda da una piccola azienda di guanti, è morto prematuramente per un incidente d’auto.

Suo fratello Francesco, appena 4 anni dopo, ha condiviso la stessa sorte del padre alla guida di una Ferrari, perdendo la vita a soli 29 anni. Con le sue sorelle Beatrice e Gaia, Tomaso ha portato avanti l’azienda e la Fondazione intitolata a Nicola, studiando e perfezionandosi per portare avanti il buon nome della famiglia e dell’azienda.

I tre sono molto uniti, e probabilmente Tomaso avrà perdonato alla sorella Beatrice la curiosa variante suggerita per il suo nome: Tomaso con una sola ‘m’. Sembra infatti che i loro genitori abbiano deciso di dargli questo nome solo per accontentare la sorella maggiore!

Imprenditori di successo: il marchio Trussardi dichiara un fatturato annuo di 152 milioni di euro. Secondo il magazine ‘Bilan‘, il patrimonio dell’azienda viene stimato tra i 200 e i 300 milioni di franchi (svizzeri).

Dove abita Tomaso Trussardi

In precedenza Tomaso e Michelle vivevano in una splendida casa a Bergamo. Un appartamento molto luminoso che spesso ha ospitato anche la figlia della Hunziker, Aurora Ramazzotti.

In seguito alla separazione, la Hunziker è andata a vivere a Milano, mentre Trussardi si crede sia rimastoa a Bergamo.

