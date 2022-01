Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle ex più o meno famose di Tomaso Trussardi: da Anna Munafò a Michelle Hunziker.

Prima di stare con la showgirl svizzera Michelle Hunziker per ben 10 anni, Tomaso Trussardi ha avuto diverse liaison sentimentali con donne più o meno famose del mondo dello spettacolo. Scopriamo di quali si tratta.

Michelle Hunziker e Tomaso trussardi

Tomaso Trussardi: le ex fidanzate

Già molto prima d’incontrare Michelle Hunziker (con cui è convolato a nozze nel 2014 e ha annunciato la sua separazione nel 2022) Tomaso Trussardi è stato per anni al centro della cronaca rosa: per tredici anni è stato legato infatti a Lucia Fabiani, ex Meteorina e Schedina di Quelli che il calcio. A seguire avrebbe avuto un flirt con Alessia Ventura (all’epoca reduce dalla fine della sua relazione con Filippo Inzaghi) e, inoltre, avrebbe avuto anche una liaison con l’ex volto di Uomini e Donne, Anna Munafò.

La relazione tra i due risale al 2005, e a DiPiù Tv la stessa Munafò avrebbe in seguito svelato che, per tentare di conoscerla, Trussardi avrebbe organizzato un finto casting per modelle. “Il colloquio era stato tutto una messinscena, che avevi organizzato quell’appuntamento perché volevi conoscermi, per avere il mio numero di telefono“, ha confessato a DiPiù Tv Anna Munafò, e ancora: “Mi si gelò il sangue, non mi era mai capitata una cosa del genere. Mi sentii usata, calpestata. Mi arrabbiai moltissimo, soprattutto con me stessa e con la mia inesperienza. Hai mai pensato a come mi sono sentita?”.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

Nel 2014 il manager e imprenditore è convolato a nozze con la showgirl svizzera Michelle Hunziker, madre delle sue due figlie, Sole e Celeste, a cui era legato dal 2011. Nel 2022 i due hanno annunciato la loro separazione con un comunicato ufficiale. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarra’ un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”, hanno annunciato attraverso i social.

