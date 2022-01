La modella venezuelana parla di cosa potrebbe aver detto Alex Belli a Soleil del suo rapporto con la moglie, che la gieffina minaccia di tirare fuori in puntata.

L’argomento Alex, Soleil e Delia non smette di farsi sentire nella Casa del GF Vip 6. La modella fa chiarezza su un presunto “segreto” che il marito avrebbe confidato a Soleil sul loro rapporto e che la gieffina minaccia di raccontare.

Le dichiarazioni di Delia Duran

Come riporta Blogtivvu, nella Casa, Manila e Delia Duran hanno cominciato a parlare di Soleil. Contro ogni aspettativa, l’ex Miss ha criticato la sua compagna di viaggio dichiarando: “Io non mi sento in colpa di averti accolto, lo farei mille volte. Ma che messaggi devono passare?”.

A questa conversazione, si aggiunge anche Miriana Trevisan che chiede a Delia che rapporto ha con il marito: “Io sono da tre giorni qua, non posso raccontare tutto. Prima di entrare qui eravamo sereni? Ma certo. In tre anni non mi ha mai tradito, eravamo tranquilli. Non è che soltanto tu devi essere capito ciccio, anch’io devo essere compresa per cui prenderti le tue responsabilità.”

L’ex showgirl di Non è la Rai fa una domanda alla modella in merito a un “segreto” sul rapporto tra lei e Alex che Soleil minaccia di raccontare. Arriva pronta la risposta della Duran che dichiara: “Cosa ha raccontato a Soleil? Non mi è chiaro per niente. Cosa penso abbia raccontato a Soleil? Le crisi sono nate qui, stavamo insieme notte e giorno. Lei è proprio fuori luogo con tutto quello che dice. ” Dunque cosa abbia in mente la Sorge non è ancora dato sapere, che Delia abbia mentito a Miriana? Ne vedremo sicuro delle belle.

