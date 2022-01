Dopo le forti accuse della mamma di Sophie Codegoni, la principessa crolla con un pianto e a consolarla è proprio Alessandro Basciano.

Dopo l’ultima puntata, la mamma di Sophie Codegoni ha avuto un duro confronto con Jessica Selassiè accusandola di non avere rispetto per il rapporto tra la figlia e Basciano. La principessa non ha preso bene le sue parole dopo la diretta, piange e si sfoga con Barù.

Le dichiarazioni di Jessica

Come riporta Blogtivvu, Jessica Selassiè si sfoga con Barù in merito alle parole della madre di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti: “Mi fa passare come la stronz* che ci prova con il fidanzato della figlia, ma anche no. Quello che io faccio è perché loro me lo permettono, mi tirano sempre in ballo ogni volta non è che mi ci metto perché voglio. Tanto è che non volevo frequentare più e poi si ricominciava con la roba del triangolo. Evidentemente la mamma di Sophie non ha senso dell’umorismo.“

La Selassiè aggiunge in lacrime: “Se fossi una amica di merd* mi sarei comportata diversamente, ed è la verità. Lei mi diceva che non aveva interesse. Lo sanno anche i muri che a me piace Alessandro. Ma certo che non voglio rubarglielo… ma mai nella vita.” Intanto a consolare la principessa è proprio Basciano che la tranquillizza dicendole che da fuori non passa quel messaggio.

