Il rapporto profondo tra Patty Pravo e il suo assistente, 50 anni più giovane di lei, viene raccontato nei dettagli dalla cantante che parla di feeling e “affinità”.

Lui la segue ad ogni passo, prepara i look per i suoi concerti e l’accompagna anche nella vita privata. Patty Pravo, in occasione di un’intervista su Vanity Fair, parla del suo rapporto speciale con il suo assistente. A ridosso del suo ultimo concerto, la cantante ed eterna “bambola” parla di “un’affinità elettiva” che la lega da anni al suo “braccio destro”, molto più giovane di lei. Che ci sia del tenero? A rispondere a questo è la stessa Pravo.

Le dichiarazioni di Patti Pravo

Come riporta Today, Patty Pravo racconta il rapporto con il suo braccio destro, Simone Falco: “Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa“. Dunque, mette le mani avanti la cantante sottolineando che non si tratta di amore passionale. Poi continua: “Per onestà, agli uomini che ho amato ho mostrato sempre il peggio di me, così da evitare brutte fregature”, scherza oggi lei, che nel passato ha avuto cinque mariti e nessun figlio. “Ho un carattere importante, mi sono anche piuttosto addolcita: la pandemia mi ha cambiata. In meglio, chieda a Simone, il mio braccio destro“, sottolinea appunto. E il primo amore? “A 14 anni Nevicava molto e , invece di andare a scuola, provai il sesso in un campo innevato. Piacere carnale e visivo”.

Dunque, nonostante il feeling con quello che definisce “braccio destro” non si parla d’amore un argomento che certo la cantante non ha remore nell’affrontare.

