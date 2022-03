Il nuotatore rivela alcuni dettagli della prima notte d’amore con la sua principessa etiope e racconta i loro piani per l’immediato futuro di coppia.

In occasione di un’intervista al settimanale Nuovo, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè raccontano come va la loro relazione dopo il GF Vip 6. La loro storia ha appassionato in molti per le sue dinamiche da film, considerando che all’inizio il nuotatore non sembrava per nulla interessato alla principessa. La coppia ora sta vivendo dei momenti bellissimi e già progetta di avere dei figli con la fecondazione assistita. La loro storia sembra andare bene in tutti i sensi, come dichiarano, sotto le coperte la passione tra loro non manca.

I progetti di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè

Come riporta Today, Manuel Bortuzzo parla della prima notte d’amore con Lulù: “Tutto bene. Ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse” Non rivela altro il nuotatore che rimane riservato sulla loro intimità ma di meno sui loro propositi futuri: “Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita – sottolinea – Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi”. Per quanto riguarda il loro rapporto il nuotatore dichiara: “Non abbiamo assolutamente paure e poi non ci diamo modo di essere gelosia“. Che sia per questo che Lulù non ha partecipato a La Pupa e il Secchione?

