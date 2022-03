Dopo l’incidente sul set di Rust, l’attore ha avuto una notizia bellissima quella di diventare padre un’altra volta, la moglie aspetta il settimo figlio.

Bellissime notizie per Alec Baldwin che sta per diventare papà per la settima volta di sua moglie Hilaria. La coppia sta vivendo un momento di massima felicità dopo che l’attore è stato coinvolto in un’incidente sul set di Rust, in cui la direttrice fotografica ha perso la vita con un proiettile vero, sostituito a quello di scena. La coppia lo rivela sui social con un divertentissimo video, felice di allargare ancora di più la loro splendida famiglia.

L’annuncio di Alec e Hilaria Baldwin

“Un punto luminoso nelle nostre vite“, così Hilaria Baldwin ha scritto sul post in cui annuncia di aspettare il settimo figlio. Parole che suonano vere dopo che il marito Alec è stato coinvolto in un incidente sul set. Come riporta Vanity Fair, la donna racconta di non essere sicura all’inizio di volere un altro figlio dopo gli aborti subiti: “Eravamo abbastanza sicuri che la nostra famiglia fosse al completo e siamo oltremodo felici di questa sorpresa“. Una luce infondo al tunnel per la coppia che ancora deve fare i conti con le indagini su quanto accaduto sul set di Rust, che non è certo qualcosa di divertente.

La coppia ha già sei figli: María Lucía Victoria, Carmen Gabriela, Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles, Romeo Alejandro David, Eduardo “Edu” Pao Lucas. Alec ha, però, anche una figlia, Ireland Baldwin, 26 anni, avuta con l’ex moglie Kim Basinger. Tutti loro sono felici e ansiosi di conoscere il nuovo fratellino o sorellina.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG