La coppia che in Don Matteo recita nei panni di due fidanzati, ha scatenato il gossip secondo cui i due attori starebbero insieme anche nella vita reale.

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico hanno mostrato la loro complicità sia sul set che sul palco di Sanremo 2022. Il loro feeling è visibile a tutti e questo ha fatto scoppiare il gossip secondo cui, i due starebbero insieme anche nella vita reale. A rispondere ai rumor che circolano da settimane su una presunta relazione è proprio l’attrice, in occasione di un’intervista su Nuovo TV.

Maria Chiara Giannetta smentisce la relazione con Maurizio Lastrico

Eccola in una foto.

Come riporta Gossip e Tv, Maria Chiara Giannetta smentisce la relazione con Maurizio Lastrico: “Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro“. L’attrice genovese si dichiara sciolta da legami sentimentali e completamente concentrata sulla sua carriera. Infatti, interpretando il ruolo di Anna Olivieri in Don Matteo la sua fama sta notevolmente aumentando con sicuramente nuove possibilità su piccolo e grande schermo. In ogni caso, la bella Giannetta è sempre rimasta piuttosto riservata sulla sua vita privata e non particolarmente incline a far parlare di sé alimentando vari gossip.

Chi sperava in una storia con il bell’attore rimarrà purtroppo deluso, perchè l’artista ha smentito la relazione senza lasciare alcuna possibilità a una relazione.

