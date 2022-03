Il cantante è colmo di gioia, il suo bambino colpito da un tumore sta molto meglio e ha sconfitto la malattia, ad annunciarlo è lo stesso Michael.

Il figlio di Michael Bublé è guarito dal tumore e ora sta molto meglio. Il cantante lo rivela a un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui annuncia la lieta novella con la commozione di un padre finalmente libero da un incubo. Il piccolo Noah ha scoperto di avere un cancro allo stomaco alla sola età di 3 anni che ora fortunatamente sarà solo un brutto ricordo.

L’annuncio di Michael Bublé sul figlio Noah

Eccolo in una foto.

Come riporta Gossip e Tv, Michael Bublé annuncia la guarigione del piccolo Noah dal cancro con le lacrime colme di commozione: “Abbiamo fatto un ultimo esame dopo e 5 anni sta bene. Quando è uscito “Love” nel 2018 non ero ancora pronto, ero un sopravvissuto avevo subito il colpo“. Il suo bambino sta finalmente bene, dopo aver scoperto di soffrire di questo terribile male a 3 anni, un’età così innocente da far preoccupare e addolorare i fan del cantante. Ora l’annuncio di una salute ritrovata e un incubo che sta pian piano dissipandosi dagli occhi del cantante.

L’artista si era ritirato dalle scene nel 2016 proprio per seguire le cure del suo bambino, il cui cancro è stato scoperto mentre Bublé registrava il suo album Love. Ora il cantante melodico sta per tornare con il suo nuovo progetto discografico Higher.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG