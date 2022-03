Flavio Briatore ha subìto un’importante operazione, che al momento lo tiene immobilizzato in ospedale, come lui stesso ha confermato.

Giorni di convalescenza per Flavio Briatore che, come annuncia sui social network, è stato operato al tendine d’Achille.

Solo poche ore fa, l’imprenditore di 71 anni si è sottoposto al delicato intervento, che è andato bene ma che, per il momento, lo terrà a letto per un po’. Tramite una foto direttamente dal letto d’ospedale, Briatore ha comunicato a tutti i suoi follower dell’accaduto, rassicurando tutti di stare bene e che tra un po’ tornerà a casa.

“Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene” dice Flavio Briatore “e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!”

L’intervento di Flavio Briatore

L’imprenditore Flavio Briatore ha avuto un problema alla gamba sinistra e nella giornata del 29 marzo, ieri, si è dovuto sottoporre necessariamente a un intervento chirurgico. Si è trattato un’operazione di tenoraffia, che è servita a creare una sutura tra due parti del tendine.

Come lui stesso comunica, Briatore si è affidato all’equipe medica della Madonnina e alle cure del Professor Herbert Schoenhuber, del Professor Piero Volpi e del dottor Alberto Zangrillo.

Ovviamente, adesso dovrà seguire delle terapie specialistiche per potersi riprendere al 100%, e sarà costretto a tenere un tutore al piede per un bel po’, che lo aiuterà a tenere il piede fermo il più possibile. Intanto, però, oggi verrà dimesso e tornerà a casa anche se per ora non potrà muoversi, per far sì che la buona riuscita dell’intervento abbia i suoi effetti.

