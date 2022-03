Ancora retroscena sulla presunta storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, il medico modello con il quale è stata paparazzata la showgirl ad Alghero, immortalata proprio nel momento di un bacio rubato.

Pochi mesi dopo la rottura con l’ex marito Tomaso Trussardi, con il quale è stata insieme dieci anni, Michelle Hunziker cerca di ricostruirsi una vita, tra lavoro e famiglia, ma anche con questo presunto nuovo flirt di cui tutti parlano.

Una fonte non ben definita, in queste ore fa girare una nuova voce, ovvero che i due si conoscessero già da qualche anno e che, probabilmente, il corteggiamento sia iniziato ancor prima della fine del matrimonio di lei.

Secondo quanto si legge su DiPiù, Michelle Hunziker avrebbe conosciuto Giovanni Angiolini due anni fa, in occasione della presentazione di un libro, dedicata al benessere, scritto proprio da lui. Dopo l’evento, la conduttrice avrebbe voluto incontrare il medico, con il quale è nata poi una collaborazione lavorativa.

Insomma, questi dettagli fanno pensare a chi ama il gossip che la passione tra la Hunziker e Angiolini sia iniziata già prima, quando il matrimonio con Trussardi sembrava già essere in crisi. Ovviamente, queste sono solo voci e chissà se mai Michelle annuncerà al mondo questa nuova presunta relazione.

Staremo a vedere, intanto il suo interesse più grande è quello di mantenere in armonia la sua grande famiglia, come ha dimostrato lo scorso weekend.

